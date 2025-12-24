Pakistan Target to India: ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ

Trending Photos
Pakistan Target to India:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ବାଂଲାଦେଶ କେବଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଝାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଯଦିଓ ଭାରତ ହିଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍-ନୱାଜର ନେତା କାମରାନ ସଇଦ ଉସମାନି ଏବେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓସମାନି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଢାକା ସହିତ ଛିଡା ହେବ। କାମରାନ 2025 ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କାମରାନ ସଇଦ ଓସମାନି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶୀ ପତାକା ଦେଖାଯାଉଛି।
“If #India attacks #Bangladesh, #Pakistan will stand with Dhaka with full force.”
Pakistan from the west, Bangladesh from the east, and #China already eyeing Arunachal and Ladakh.
Is this why Osman Hadi was killed through a meticulous design, only to pin the blame on India and… pic.twitter.com/BeV9hpGXCu
— Asifur Rahman Chowdhury (@Asifurrahman71) December 23, 2025
ଶାହବାଜଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ
ଭିଡିଓରେ କାମରାନ ସଇଦ ଓସମାନି ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଂଲାଦେଶର ମାଟି, ଇତିହାସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସାହସକୁ ସଲାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2021 ରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କେହି ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ। ଆଜି, ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବି ନାହିଁ; ମୁଁ ଓସମାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକ ସାହସୀ ସ୍ୱର। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ କୌଣସି ଦେଶର ଉପନିବେଶ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ କାହାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ।"
ସେ ଉସମାନ ହାଦି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଉସମାନୀ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ଏହି ଭାରତୀୟ ରାଜନେତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ, କେବେବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ବାଂଲାଦେଶର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ଫିତନା-ଏ-ଖାୱାରିଜ ନାମରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇ ହେଉ। ମୁସଲମାନମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜଣେ ଉସମାନ ହାଦି। ସେମାନେ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ସହିଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ସହିଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।"