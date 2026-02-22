Shankaracharya Avimukteshwarananda : ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଗିରଫ !

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ବିରେଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଗିରଫଦାରୀ ସଂକଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଝୁନସି ପୋଲ

Feb 22, 2026

Shankaracharya Avimukteshwarananda :ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ବିରେଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଗିରଫଦାରୀ ସଂକଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଝୁନସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସତ ପଦାକୁ ଆଣିବେ। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ମାଘ ମେଳା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିବିରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ବୟାନ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋର୍ଟ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର POCSO ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ- ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ବିଦ୍ୟା ମଠ, ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରି ସତ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ।

କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି କାରଣ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମାଘ ମେଳା ପରଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

