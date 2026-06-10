Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ

Shankaracharya Case: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଟୁକମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିଜ ପୂର୍ବ ବୟାନରୁ ପଛକୁ ହଟି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 10, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:55 PM IST
ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି
Odisha news1 min ago
2
Susmita Deb12 min ago
3
Odisha news17 min ago
4
Avimukteshwaranand news17 min ago
5
crime news51 min ago