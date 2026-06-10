ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ

Shankaracharya Case: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଟୁକମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିଜ ପୂର୍ବ ବୟାନରୁ ପଛକୁ ହଟି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୁରୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे कथित बाबाओं से दूर रहें! इन सब फ़्रॉडियों ने पूरे सनातन धर्म को, भगवा चोले को बदनाम कर डाला है…….
शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज करवाने वाला आशुतोष अब रामभद्राचार्य जी के शिष्य रामचंद्रदास पर भी आरोप लगा रहा है
ये वास्तव में कलियुग का कालनेमि है। pic.twitter.com/eUonkNsaJ2
— Shubham Shukla (@Shubhamshuklamp) June 10, 2026
ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏକ ଜାଲ୍ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର (ୱିଲ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେବା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଥୁରାର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (SSP)ଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନକରେ, ତେବେ ସେ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ନିଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଏହି ବିବାଦୀୟ ମାମଲା କରାଯାଇଥିଲା, ସେନେଇ ଅଦାଲତରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଟ୍ ଓ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହି ଚାଟ୍ରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରମ ଦଖଲ କରିବା ହିଁ ଏହି ସମଗ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ତେବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘ ମେଳା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଟୁକମାନଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂଆ ଦାବି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଏବେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ।