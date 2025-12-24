New Airlines: ଇଣ୍ଡିଗୋର ମନମୁଖି ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ, ୩ ନୂଆ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା ଲାଇସେନ୍ସ

Trending Photos
New Airlines: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସଙ୍କଟର ସମଗ୍ର ଦେଶ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବିମାନ ପରିବହନ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକାଧିକାର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମନମୁଖି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାରରେ ତିନୋଟି ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଏୟାର, ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଡିଜିସିଏ ନିୟମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି, ଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମଦାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବେ, ନୂତନ ବିମାନ ଆସିବା ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଏହି UDAN ଯୋଜନା ଛୋଟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress.
While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week.
It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU
— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025
ଶଙ୍ଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବାରାଣସୀ, ଗୋରଖପୁର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଡେରାଡୁନକୁ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଶଙ୍ଖ ଏୟାର, ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟି ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଏୟାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏନଓସି ପାଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କର ଏନଓସି ପାଇଛି।
ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ କି? ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ରତି ନିରାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଏହି ନୂତନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବେ?