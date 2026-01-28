Sharad Pawar: ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦା ଶରଦଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Trending Photos
Sharad Pawar:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶରଦ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ପାୱାର ଘଟଣାର ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଛି, ଯାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ - ଶରଦ ପାୱାର
ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏହି କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସବୁକିଛି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବିନାୟକରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଦୟାକରି ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି।"