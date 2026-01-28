Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3089576
Zee OdishaOdisha National-InternationalSharad Pawar: ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦା ଶରଦଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Sharad Pawar: ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦା ଶରଦଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶରଦ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ପାୱାର ଘଟଣାର ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:26 PM IST

Trending Photos

Sharad Pawar: ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦା ଶରଦଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Sharad Pawar:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶରଦ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ପାୱାର ଘଟଣାର ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଛି, ଯାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ - ଶରଦ ପାୱାର
ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏହି କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସବୁକିଛି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବିନାୟକରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଦୟାକରି ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି।"

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Baramati plane crash
Baramati plane crash: 'କାମରୁ ଫେରି କଥା ହେଉଛି' ଏତିକି ଥିଲା ଶେଷ କଥା...
India vs New Zealand
ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ
Budget Expectation 2026
ବଜେଟ ପରେ ଦେଶରେ ବଢିବ କି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କଣ ରହିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OMC
୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶାରେ OMC ପାଭିଲିୟନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ