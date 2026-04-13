Share Market Crash: ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟରେ ହ୍ରାସ; ନିଫ୍ଟି ୨୩,୮୫୦ ତଳକୁ ଖସିଲା...

Share Market Crash: ଆଜିର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଷ୍ଟକଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୨% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଥିଲା, ୨.୬% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ୩% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ୩% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
Share Market Crash: ଆଜି ୧୩ ଏପ୍ରିଲ ସୋମବାରରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତୀବ୍ର ହ୍ରାସର ଏକ ଅଂଶ ଦିନର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭାଇ ପାରିନଥିଲା। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ, ସେନସେକ୍ସ ୭୦୨.୬୮ ପଏଣ୍ଟ (୦.୯୧%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୮୪୭.୫୭ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନିଫ୍ଟି ୨୩,୮୪୨.୬୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୭.୯୫ ପଏଣ୍ଟ (୦.୮୬%) ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଜିଓଜିତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟ ବିନୋଦ ନାୟାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାକ୍ରୋ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
ଆଜିର କାରବାର ସମୟରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୨% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୨.୬% ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ୩% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ୩% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ୫% ହ୍ରାସ ପାଇ ଶୀର୍ଷ କ୍ଷତିକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଖଣି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ବାହିନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଜାର ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇସଲାମାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ୮%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (WTI) ପ୍ରାୟ ୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୫ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୯୫ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୦.୭% ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୩.୩୮ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
