ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି! ନିବେଶକ ସହିଲେ ବଡ କ୍ଷତି

Share Market: କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ, BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୮,୫୨୦.୩୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୬.୭ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୩%)ର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, NSE ନିଫଟି ୧୧.୩୦ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୫%) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪,୩୬୪.୮୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
Share Market: ଆଜି ଏକ ଅସ୍ଥିର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଦିନସାରା ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫଟିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କାରବାର ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ, BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୮,୫୨୦.୩୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୬.୭ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୩%)ର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, NSE ନିଫଟି ୧୧.୩୦ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୫%) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪,୩୬୪.୮୫ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମିଡ୍-କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍-କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ-ବୁକିଂ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଜାର ଚାପରେ ରହିଲା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
SBI, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, JSW ଷ୍ଟିଲ୍, M&M, ଏବଂ NTPCରେ ଲାଭ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା। ମିଡ୍-କ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ୧୦୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୯,୭୯୧ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ପୂର୍ବେ - ବିଶେଷକରି ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ - BSE ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୬୫,୬୪,୪୬୧.୫୧ କୋଟି ଥିଲା। ସୋମବାର, ୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪,୬୫,୪୫,୧୭୬.୦୨ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିରେ ୧୯,୨୮୫.୪୯ କୋଟିର ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ଘରୋଇ ବଜାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କେତର ପ୍ରଭାବ ।
ସ୍ୱଦେଶୀ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କେତର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି । ଆମେରିକା ଅବରୋଧକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଇରାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରଣାଳୀ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଭୂରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଦିନସାରା ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକାଶ, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ରୋଜଗାର ଫଳାଫଳ ବଜାରର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ।
Also Read- Ketu Gochar: ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେତୁଙ୍କ ଚଳନ, ୪ ରାଶିରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ
Also Read- 8th Pay Commission: ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା !