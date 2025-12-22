Advertisement
Dec 22, 2025, 10:04 AM IST

Seikh Hasina on Bangladesh violence: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିବା ଭଳି ବୟାନ

Bangladesh violence: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଅଣାୟତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୀପୁ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଦାସ, ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଚିକେନ ନେକ୍ କରିଡର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୌଳବାଦୀ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା
ଶେଖ୍ ହାସିନା କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ।

ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅରାଜକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯାହାକୁ ରୋକିବାରେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ଏହା ଦେଶକୁ ଭିତରରୁ ଅସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହଜିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଭୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆହୁରି ରକ୍ତପାତ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡିଥିଲି। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ହେଗ (ହେଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଅଦାଲତ) କୁ ନେବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଦାଲତ ମୋତେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବୈଧ ସରକାର ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଅଦାଲତ ରହିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଫେରିବି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"

ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଧମକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବୟାନବାଜି କେବଳ ବୈଚାରିକ କଳ୍ପନାକୁ ପୂରଣ କରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନୁହେଁ।

ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏପରି ବୟାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବୟାନ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

