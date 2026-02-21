Advertisement
Shiksha Mitra Salary Hike: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦରମା

Shiksha Mitra Salary Hike: ଶିକ୍ଷାମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:07 PM IST

Shiksha Mitra Salary Hike: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦,୦୦୦ ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନପତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବେ ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ।

କେତେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି?
ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦରମା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଶ ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୮ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶ ହଜାର (କିମ୍ବା ପୂର୍ବ୭ ହଜାରରୁ -୯ ହଜାରର)ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୭ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଥିବା ଦରମା, ମେ ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ହଜାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁରକ୍ଷା କଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
ବେତନ ସହିତ, ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ଶିକ୍ଷାମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦,୦୦୦ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମାନପତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (୨୦୨୭) ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ନାହିଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

