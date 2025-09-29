Advertisement
RBIର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ

ବର୍ତ୍ତମାନ RBIରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:55 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ RBIରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। 

ଆରବିଆଇରେ ଚାରି ଜଣ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ତଦାରଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଜାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ମୁର୍ମୁ ଏହି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ବରିଷ୍ଠ ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ନିୟାମକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସଚିବଙ୍କ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ମାମଲା, ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ।

