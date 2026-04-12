ବିହାର ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛି ବିଜେପି; କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ

ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି।
Shivraj Singh Chouhan: ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ନେଇ ଶିବରାଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାରରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଶପଥ ।
ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ନୂତନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିହାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଡକାଯିବ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ।
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧:୦୦ ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରୁମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯିବେ। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ ଏହା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ, ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସସପେନ୍ସ ଲମ୍ବ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି
ଯଦିଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ, ବିହାରର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଚ୍ଚ ସଜାଗ ରହିଛି। ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏନଡିଏ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଙ୍ଗଳବାର ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ।
