Zee OdishaOdisha National-InternationalShocking News: ଆସିଲା କଠୋର ବିଲ୍, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଦରମା କାଟି ରଖିବେ ସରକାର

Shocking News: ଆସିଲା କଠୋର ବିଲ୍, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଦରମା କାଟି ରଖିବେ ସରକାର

Shocking News: ଏହା ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ପରିସର କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଲ୍ ରେ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଏମଏଲସି, କାଉନସିଲର, ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭଳି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:45 PM IST

Shocking News: ଆସିଲା କଠୋର ବିଲ୍, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଦରମା କାଟି ରଖିବେ ସରକାର

Shocking News: ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଅବହେଳାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା "ତେଲେଙ୍ଗାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୬" ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦଲୁରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ପରିସର କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଲ୍ ରେ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଏମଏଲସି, କାଉନସିଲର, ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭଳି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ବିଲ୍ ରେ କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ଏହି ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଏହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଅବହେଳାର ମାମଲାଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବିଲ୍ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ମାଗିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ନୂତନ ବିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦରମାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧୦ ହଜାର, ଯାହା କମ୍ ହେବ, କାଟିବେ। କଟାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।

ସରକାର ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ସହିତ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଏହି ଅବସରରେ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଏକ ମୌଳିକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। "ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ, ପାରମ୍ପରିକ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚାପରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ଆଇନକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି।" ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।

ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶା
ପରିବାର ଅବହେଳାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆଇନ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଲ୍ ପାସକୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆଇନ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପରିବାର ଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

