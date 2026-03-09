Shocking News: ମନ୍ଦିର ଶୌଚାଳୟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ୨ ଛାତ୍ରୀ...ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ

Shocking News: ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଇତିହାସରୁ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ଫୋନ୍ରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚେତକ ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଏକ ଖବରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଫୋନ୍କୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇଛି।
Shocking News: ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ଦିର ଶୌଚାଳୟରେ ଦୁଇଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝିଅମାନେ ସକାଳେ କଲେଜ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ, ପରେ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସନ୍ଧାନ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ପାଲଟିଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରତ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସାନିଆ ଗ୍ରାମର ଆତ୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ଧାମ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୧୮ ଏବଂ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କଲେଜ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସାନିଆ ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୩୦ ରେ, ପରିବାର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମନ୍ଦିର ପରିସର ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ଶୌଚାଳୟର ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଔଷଧ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସୁରାକ
ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଖାଲି ଔଷଧ ବୋତଲ, ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାୟଲ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ସିରିଞ୍ଜ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି: ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଇତିହାସରୁ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ଫୋନ୍ରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚେତକ ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଏକ ଖବରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଫୋନ୍କୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇଛି।
ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ
ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଶନି ସିରସାଥ (୧୮) ଏବଂ ଜୋସ୍ନା ଚୌଧୁରୀ (୨୦) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସୁରଟର ଡିଣ୍ଡୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୋସ୍ନା ଚୌଧୁରୀ ୱାଡିଆ ମହିଳା କଲେଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ବି.କମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଶନି ସିରସାଥ ଉଧନା ସିଟିଜେନ୍ କମର୍ସ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବି.କମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
