Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Shoe Hurled: ପ୍ରେସ୍‌ କନଫରେନ୍ସରେ ହଙ୍ଗାମା! ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲା ଯୁବକ, ତଲାଶିରେ ଛୁରା ମିଳିଥିବା ଦାବି

Shoe Hurled: ପ୍ରେସ୍‌ କନଫରେନ୍ସରେ ହଙ୍ଗାମା! ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲା ଯୁବକ, ତଲାଶିରେ ଛୁରା ମିଳିଥିବା ଦାବି

ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ। ବୟସ ୩୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦଶହରର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଜିଆବାଦରେ ରହି ଲୁହା କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଆପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:29 PM IST
Shoe Hurled: ପ୍ରେସ୍‌ କନଫରେନ୍ସରେ ହଙ୍ଗାମା! ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲା ଯୁବକ, ତଲାଶିରେ ଛୁରା ମିଳିଥିବା ଦାବି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...
2
3
4
5