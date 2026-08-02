/Shoe Hurled: ପ୍ରେସ୍‌ କନଫରେନ୍ସରେ ହଙ୍ଗାମା! ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲା ଯୁବକ, ତଲାଶିରେ ଛୁରା ମିଳିଥିବା ଦାବି

Pappu Yadav: ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଫରାତଫରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ତଲାଶି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଚାକୁ ମିଳିଥିବା ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଲିସ ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
#WATCH | Delhi | Attack on Independent MP Pappu Yadav | One of the accused brought to Tilak Marg Police Station https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/BRdctY2wyQ
— ANI (@ANI) August 2, 2026
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ। ବୟସ ୩୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦଶହରର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଜିଆବାଦରେ ରହି ଲୁହା କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଆପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ପୁଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଥିତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସାଧୁ-ସନ୍ତଙ୍କ ଅପମାନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏହି କାମ ଏକାକୀ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ।