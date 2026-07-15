ହିସାରରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEEL)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ରେଟସ୍ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତା ସୋମବାର ସକାଳେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମାଜ ସେବା, ଗୋ ସେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପ୍ରିୟଜନ ଗୋଏଙ୍କା ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ। "ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ":
ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଗୋଏଙ୍କା ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଗତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଆଉ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଦା ପରିବାର ସହିତ ରହିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି!"
ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସୋମବାର (ଜୁଲାଇ ୧୩) ଦିନ ୧୨:୩୦ ରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନ - 'ଏ ରୋଡ୍, ବସନ୍ତ ସାଗର, ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍' ରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର (ଜୁଲାଇ ୧୪) ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମୁମ୍ବାଇରୁ ହିସାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୦ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଥିଲେ। ସେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସାମାଜିକ କାରଣ ଏବଂ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମରେ କରାଯାଇଥିଲା।