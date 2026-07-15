Add Zee Business As A Preferred Source
App

ହିସାରରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ

ଆଜି ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମରେ ​​କରାଯାଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:08 AM IST
ହିସାରରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ
FIFA 20261 hr ago
2
Rath Yatra 20261 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odia film CharikandhaJul 14
5
Top 10 newsJul 14