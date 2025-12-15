Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3041489
Zee OdishaOdisha National-International

CIC aj Kumar Goyal: ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ରାଜକୁମାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜ କୁମାର ଗୋୟଲ ଆଜି ସୋମବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ନୂତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଗୋୟଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

CIC aj Kumar Goyal: ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ରାଜକୁମାର

CIC Raj Kumar Goyel: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜ କୁମାର ଗୋୟଲ ଆଜି ସୋମବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ନୂତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଗୋୟଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ରାଜକୁମାର ଗୋଏଲ
ଗୋୟଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ-ଗୋଆ-ମିଜୋରାମ-କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (AGMUT) କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ସଚିବ (ସୀମା ପରିଚାଳନା) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସୋମବାର ଗୋୟଲଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ହିରାଲାଲ ସମରିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସିଆଇସି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ୟାନେଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନକୁ ଆଠ ଜଣ ସୂଚନା କମିଶନର (ଆଇସି)ଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଏବଂ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସହିତ କମିଶନ ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସୂଚନା ଆୟୋଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦଶ ଜଣ ସୂଚନା କମିଶନର ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦୀ ରାମଲିଙ୍ଗମ ଏବଂ ବିନୋଦ କୁମାର ତିୱାରୀ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ୍) ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଗତ ଦାସ, ଯିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ସେବା (ସିଏସ୍ଏସ୍) ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜିନ୍ଦଲ, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମୀନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂହ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CIC Raj Kumar Goyal
CIC aj Kumar Goyal: ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ରାଜକୁମାର
Odisha news
Odisha News: ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣା: ନବୀନଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
Heavy Fog Alert
Heavy Fog Alert:ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ: ୪୦ ବିମାନ ରଦ୍ଦ, ୨୦୦ ବିଳମ୍ବିତ
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି
pmkisan
PM Kisan 22th Instalment: କେବେ ଆସିବ ପିଏମ କିସାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ