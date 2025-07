Shubhanshu Shukla : ଆଜି ଫେରିବେ ଶୁଭାଂଶୁ, ଭାରତକୁ ନେଇ ଦେଲେ ଏପରି ସୂଚନା

Shubhanshu Shukla : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକାଶରେ ୧୭ ଦିନ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାଥୀ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟୀ ଏବଂ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୨୫ମିନିଟରେ ଏକ ସମାରୋହ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନର ଏହି ଦଳ ସୋମବାର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ରେ ୧୮ ଦିନିଆ ମିଶନ ସୋମବାର ଶେଷ ହେବ। ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନର ଏହି ଦଳ ସୋମବାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମିଶନ ଜୁନ୍ ୨୫ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୬ରେ ISSରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୪୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶରୁ ଭାରତ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିପାରିବି ଯେ ଆଜିର ଭାରତ ଏବେ ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦେଖାଯାଏ।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ

ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନ୍ ସହିତ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ (ISS) କୁ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1984 ମସିହାରେ, ଭାରତର ରାକେଶ ଶର୍ମା ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ସାଲ୍ୟୁଟ୍-7 ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ବିଦାୟ ସମାରୋହର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆକ୍ସିଅମ୍ ସ୍ପେସ୍‌ର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ମିଶନରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସାମିଲ

ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନରେ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୁ କମାଣ୍ଡର ପେଗି ହ୍ୱିଟସନ୍, ପାଇଲଟ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା, ପୋଲାଣ୍ଡ ନିବାସୀ ଏବଂ ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ଲାଭୋସ୍ ଉଜନାନସ୍କି-ୱିସନିୱସ୍କି, ହଙ୍ଗେରୀ ନିବାସୀ ଏବଂ ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିବୋର୍ କାପୁ ଏହି ଦଳ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୫ (ସକାଳ ୭:୦୫ ET) ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ।

କେବେ ହେବ ଅନଡକିଂ

ସୋମବାର ପୂର୍ବ ମାନକ ସମୟ ସକାଳ ୭ଟା ୫ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଡକିଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ। ନାସା ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ 4 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅନଡକିଂ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୧ ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ଅଭିଯାନ ୭୩ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆକ୍ସିଅମ୍-4 ବାଣିଜ୍ୟିକ ମିଶନରୁ ରହିଛନ୍ତି।

One of the most unforgettable evenings I’ve experienced on this mission was sharing a meal with new friends, Ax-4, aboard the International @Space_Station.

We swapped stories and marveled at how people from diverse backgrounds and nations came together to represent humanity in… pic.twitter.com/hdzXxrwLaV

— Jonny Kim (@JonnyKimUSA) July 10, 2025