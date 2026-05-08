ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 05:24 PM IST

WestBengal New CM: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅମିତ ଶାହ । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ୨୦୧୧ରେ ୩ ଆସନରୁ ୨୦୨୬ରେ ୨୦୦ ପାର୍ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା । ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଦ୍ବିତୀୟ ଘର । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ସକାଳ ଓ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଙ୍ଗଲ ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି; ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦିଲୀପ ଘୋଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ଶାହ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ କାମ କଲା ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଥିଲା। ଶେଷରେ, ନ୍ୟୁଟାଉନ୍ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍‌ରେ ଶାହ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ପରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆରମ୍ଭରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା ​​ଯେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ନେତା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ​​- ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୬ - ପରାସ୍ତ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନିଜକୁ "ଜାଇଣ୍ଟ କିଲର୍" ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବଙ୍ଗର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ରହିବେ?

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାବିନେଟରେ ୨୬ ରୁ ୨୭ ସଦସ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାପସ ରାୟଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ସରକାରରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଦିଲୀପ ଘୋଷ, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ ଏବଂ ଉମେଶ ରାୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ରିତେଶ ତିୱାରୀ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗୁଜବ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।

