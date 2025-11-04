Advertisement
SIR Update : ଆଜିଠାରୁ ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା SIR

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। BLOମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଜନଗଣନା ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମ

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନବୀନ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୪ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଏଲଓମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିବେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରସିଦ ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫.୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବ SIR ସହିତ ମେଳ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବ SIR ରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବ SIR ସହିତ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଗାଯିବ।

ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣନା ଫର୍ମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର (ଇଚ୍ଛାଧୀନ), ପିତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ, ମାତାଙ୍କ ନାମ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ନମ୍ବର (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ନୂତନ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

