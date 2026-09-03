Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?

Raghav Chadha News: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜାବର (SIR) ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଚଢାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଲଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଞ୍ଜାବ ସିଇଓଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି।
ତଥାପି,ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚଢାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଚଢାଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡାଯିବ। ପଞ୍ଜାବର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରାଘବ ଚଢା ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
(SIR)ରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହଜିଯିବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଘବ ଚଢା 'X' ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ମୋ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ମୋହାଲିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ତଥାପି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋର ନାମ 'ପରିବର୍ତ୍ତିତ' ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା,ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ନୁହେଁ। 'ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି' ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନାମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ (SIR) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।"
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ରାଘବଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ:
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, "କିଏ ମୋତେ 'ପରିବର୍ତ୍ତିତ' ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି? ପଞ୍ଜାବରେ AAP ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ଏହି ବର୍ଗୀକରଣକୁ କିଏ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ, ପଞ୍ଜାବରେ AAP ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ।" ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ, ସେହି AAP ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ।
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ତରରେ, ଭୂମିରେ ଥିବା BLO ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଜାବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। BLO ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ, AERO, ERO ଏବଂ DEO ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୀର୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହେବା ପରେ AAP ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ସେହିପରି, AAP ସରକାର ରାଜନୈତିକ ହିସାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ।
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ପରଠାରୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଛି। ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ବର୍ଗୀକରଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ।
ରାଘବ ଚଢା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,(SIR)ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4(d) ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ "ସୁରକ୍ଷିତ ତାଲିକା" ସ୍ଥାପନ କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଚାରପତି, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି, "ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଦସ୍ୟ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ଘୋଷିତ ପଦବୀଧାରୀ ଏବଂ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାମ୍ବାଦିକତା, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମସ୍ତ ନାମ (ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ଡାଟାବେସରେ ଚିହ୍ନିତ) ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ।" ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ। ଯଦିଓ ମୋ ନାମ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4(d) ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା।