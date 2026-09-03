Add Zee Business As A Preferred Source
App

Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?

Raghav Chadha News: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜାବର (SIR) ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:06 PM IST
Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସାର୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି
2
3
4
5