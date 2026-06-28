Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ! ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:48 AM IST
Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ! ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 27
2
Odia NewsJun 27
3
Indian Navy Recruitment 2026Jun 27
4
FIFA 2026Jun 27
5
Odia NewsJun 27