Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ! ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ

Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଡା. ଅନିଲ ମିଶ୍ର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆସନ୍ତା ୧୧ ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୈଠକରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମର୍ମାହତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଦାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରିଥିବା ରୂପାର ଇଟା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧୧ ଜୁଲାଇର ବୈଠକରେ ନୂଆ ମହାସଚିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।