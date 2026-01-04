Advertisement
India Issues Security Alert: ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି

India Issues Security Alert: ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ସମସ୍ତ

Jan 04, 2026, 11:28 AM IST

India Issues Security Alert: ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି

India Issues Security Alert: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ", ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସୀମିତ କରିବାକୁ ଏବଂ କାରାକାସରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର, +58-412-9584288, ଏବଂ ଏକ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, cons.caracas@mea.gov.in ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସେନା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଅଭିଯାନ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଛି। ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାନହାଟନ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୋକେନ ଆମଦାନୀ ସହ ଜଡିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତଥାପି, ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ବିମାନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଘନ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୂତାବାସ ନିରନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଏହି ପରାମର୍ଶ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

