Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vikram 1 Launched: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ

Vikram 1 Launched:: ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ, ଆଗମନର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ-୧ (Aagman Rocket Vikram 1)ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraReported By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:12 PM IST
Vikram 1 Launched: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ
Gold rate today1 hr ago
2
Suzuki e-ACCESS2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
petrol diesel price today3:37 AM IST
5
Adapa Mandapa Bije Ritula2:52 AM IST