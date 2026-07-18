Vikram 1 Launched:: ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ, ଆଗମନର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ-୧ (Aagman Rocket Vikram 1)ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।
ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୫ ରେ ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ-ହି ମିଶନ କେବଳ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ଚାଳିତ ମହାକାଶ ମିଶନରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଦୂରରେ।
ବିକ୍ରମ-୧ ର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତା:
ବିକ୍ରମ-୧ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଭାବରେ ବିକଶିତ କକ୍ଷପଥ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ହୁଲ୍, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ବନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପାରମ୍ପରିକ ଇସ୍ପାତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯାହା ରକେଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।ଏହି ରକେଟ୍ ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଥ୍ରୀଡି-ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ତରଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି। ଯାହା ଏହାର କକ୍ଷପଥ ସମାୟୋଜନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏକାଙ୍ଗିକ କାର୍ବନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ରକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଏହି ମିଶନ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିକ୍ରମ-୧ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ, ସାର୍ ସି.ଭି. ରମଣ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରକେଟ୍ ବହନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିକଶିତ ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୀରା "କସ୍ମିକ୍ ବ୍ଲୁମ୍" ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବିକ୍ରମ-୧ ରକେଟ୍ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସାରାଭାଇ ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ କକ୍ଷପଥ ରକେଟ୍ "ବିକ୍ରମ-୧" ନାମ ଦେଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ ବିକ୍ରମ-୧ର ଲଞ୍ଚ ସଫଳ ହେବା ପରେ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।