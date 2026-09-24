Add Zee Business As A Preferred Source
App

Massive Bus Fire: ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ସ୍ଲିପର ବସ୍‌; ୯ ମୃତ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:37 AM IST
Massive Bus Fire: ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ସ୍ଲିପର ବସ୍‌; ୯ ମୃତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cross Border Tension: କନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାତି ୩ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା
2
3
4
5