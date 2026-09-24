Massive Bus Fire: ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୈଳାଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିହାର ନମ୍ବର ଥିବା ଏହି ସ୍ଲିପର ବସ୍ଟି ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ଆଗ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଦୟାନତପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ବସ୍ରୁ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ବସ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ବସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେରି ଯାଇଥିଲା।
#WATCH | Greater Noida, UP | A passenger bus caught fire on the Yamuna Expressway. More details awaited. pic.twitter.com/6diWQ3dUcP
— ANI (@ANI) September 23, 2026
ନିଆଁ ଦେଖି ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ରୁ ଡେଇଁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତଳକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
#WATCH | Greater Noida | A passenger says, "...I was asleep when someone banged on the door. When I woke up, there was already a huge crowd. I didn't pick up any of my belongings; I didn't even put on my shoes. I just grabbed my phone and stepped out. It was so crowded that… https://t.co/udoxnMaZrk pic.twitter.com/41N7aaXZZi
— ANI (@ANI) September 24, 2026
ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ମଥୁରାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜେୱର ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରୁ ଏକାଧିକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ବାଣ ଫୁଟିବା ଭଳି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପୋଲିସକୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେୱର ଟୋଲ୍ ଓ ଫଲୈଦା କଟ୍ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଉଠି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁ ଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜୋତା ନନେଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ବସ୍ ଭିତରେ ଧୂଆଁ ଏତେ ଘନ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।