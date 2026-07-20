Add Zee Business As A Preferred Source
App

JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ରଖିଲା ତିନୋଟି ଦାବି

JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା (Cockroach Janata Party) କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:02 PM IST
JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ରଖିଲା ତିନୋଟି ଦାବି
Image Credit: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ପ୍ରକଳ୍ପ 'ସହଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ୫୮ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା
Odisha news42 min ago
2
FIFA World Cup 2026 Prize Money1 hr ago
3
hisar news2 hrs ago
4
hisar news2 hrs ago
5
First Dengue Vaccine3 hrs ago