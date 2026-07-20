JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ରଖିଲା ତିନୋଟି ଦାବି

JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା (Cockroach Janata Party) କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସେମାନଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା।
ଏହି ବୈଠକ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X) ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଆଜି ସକାଳେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ସକାଳ ୧୧ ଟା ୫୦ ରୁ ଚାଲିଛି। ବୈଠକ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିଲା।" ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଲିଖିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି।"
ଏହି ସମୟରେ, (CJP) ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X) ରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,ଆମେ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ,ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ!"
ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ଥିଲା (NEET 2026) ନିଟ୍ ୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା (NEET) ନିଟ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ୧ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏଥିରେ "ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ"ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।