Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍,ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା...

Sonam Wangchuk: (NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କୁ ସୋମବାର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:17 PM IST
Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍,ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା...
Image Credit: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news4:40 AM IST
2
sushant singh death4:27 AM IST
3
Petrol Diesel price4:03 AM IST
4
Himanta Biswa Sharma3:42 AM IST
5
jyotirmayee nayak3:19 AM IST