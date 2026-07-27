Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍,ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା...

Sonam Wangchuk: (NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କୁ ସୋମବାର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ସେ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସରକାର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ୨୪ ଜୁଲାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ହସପିଟାଲରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
AND FINALLY....
I'm being discharged from the hospital. Will be going to Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi and then back to the mountains.
Thank you all and BIG THANK YOU to the wonderful team of doctors and staff at Medanta Hospital Gurgaon. pic.twitter.com/BBp5k6JY9X
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 27, 2026
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଘାଟ ଯାଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଲଦାଖ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍,ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ମେଦାନ୍ତର ସମନ୍ୱିତ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେଶାଲିଟି କେୟାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଔଷଧ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ପେଶାଲିଟିଜ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୨୮ ଜୁନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୬ ଦିନ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ,୧୮ ଜୁଲାଇରେ,ସୋନମଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ,ସୋନମଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସୋନମ ୨୪ ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଂସାକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୋକରାଚ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ୩୬ ଦିନିଆ ପ୍ରତିବାଦ ଗତ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, "ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ,ଏହା ଶାନ୍ତି, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ବିଜୟ। (CJP) ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜେନ୍-ଜିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।"