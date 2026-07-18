Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକ

Sonam Wangchuk: ଦିର୍ଘ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନଶନର ୨୧ତମ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୋକରୋଜ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (Cockroach Janata Party)ର କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡିସିପି ସଚିନ ଶର୍ମା ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବହୁତ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରିଛି। ଆମେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପୋଲିସ ସର୍ବାଧିକ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡିସିପି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କୌଣସି ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।