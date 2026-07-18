Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକ

Sonam Wangchuk: ଦିର୍ଘ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:58 PM IST
Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ
Gold rate today1 hr ago
2
Suzuki e-ACCESS2 hrs ago
3
top 10 news today4:22 AM IST
4
petrol diesel price today3:37 AM IST
5
Adapa Mandapa Bije Ritula2:52 AM IST