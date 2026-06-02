Sonam Wangchuk: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ରେ ଯୋଗଦେବେ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍? ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ

Sonam Wangchuk: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)-ଲଦାଖର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ NEET ଏବଂ CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୬ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଜୁନ୍ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ସୋନମ୍ ମଧ୍ୟ CJP ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ନୁହେଁ ତେବେ କିଏ? ଯଦି ଏବେ ନୁହେଁ ତେବେ କେବେ! ଯଦି ଜୁନ୍ ୫ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛି।" ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ମାନଜନକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ... ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଜୀବନ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ, ଦୀପକ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍' ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଜି ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।" ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ଜୁନ୍ ୬ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ।" ଦୀପକେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
