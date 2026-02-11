Sonam Wangchuk: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ, ଏପରି କାହିଁକି କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର

Trending Photos
Sonam Wangchuk:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଜାମିନ ଦେବା ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମିତ ଭାବରେ 24 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅନୁଯାୟୀ ଲଦାଖୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ (SG) ତୁଷାର ମେହେଟା କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 24 ଥର। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର କିଛି ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆମେ ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି।
ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଶେଷ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ହାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଧପୁରର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏମ୍ସ)ରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଟକର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।