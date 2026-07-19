Sonam Wangchuk: ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ! ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡା. ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଙ୍ଗମୋ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସେହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ ସ୍ଥଳରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଆବେଦନରେ ଡା. ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଙ୍ଗମୋ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପୋଟାସିୟମ ସ୍ତର ୨.୯କୁ ଖସିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥିବା ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପୋଟାସିୟମ ସ୍ତର ୩.୫ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଙ୍ଗମୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାରକୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲ ମେଦାନ୍ତାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିନଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ।