Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sonam Wangchuk: ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ! ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:12 PM IST
Sonam Wangchuk: ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ! ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବେଦନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ FIFA-Zeeର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା
FIFA 20261 hr ago
2
Jammu Kashmir Flash Flood1 hr ago
3
PV Sindhu1 hr ago
4
imd rain alert2 hrs ago
5
Banakalagi ritual3 hrs ago