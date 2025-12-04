Advertisement
Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:56 PM IST

Odisha News: ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକର, ରାଜ୍ୟ ପାଇବ ଭାଗ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାନ ମସଲା ପରି ହାନିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସେସ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରିତ ହେବ। ସେସରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ରାଶି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧେୟକ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ। 

ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଧେୟକ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଉପକର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପକରରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥରୁ କିଛି ଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। 

ଦେଶ ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବିଧେୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ସିଗାରେଟ ଏବଂ ତମ୍ବାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାନମସଲା ଭଳି ହାନିକାରୀକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସାରଣକୁ ନିରତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଧେୟକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ପାନ ମସଲା ପରି ହାନିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ କାରଖାନାରୁ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନ ସେତେ ପରିମାଣର ଟିକସ ତାହା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ଲାଗୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାନ ମସଲା ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସହ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୁଳ୍କର ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନୂତନ ଉପକର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। 

ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିରୋଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ 'ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କର' ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। 

