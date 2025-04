Pahalgam Terrorist Attack: ଅଧିକ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Pahalgam Terrorist Attack: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ୍‍ରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିମାନ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଏହି ବିମାନସବୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେ ସାମରିକ ବିମାନଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡ଼ୁ।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଟିକଟ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁନନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାତିଲ ଚାର୍ଜ ନ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ନିରନ୍ତର ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

It’s heartbreaking to see the exodus of our guests from the valley after yesterday’s tragic terror attack in Pahalgam but at the same time we totally understand why people would want to leave. While DGCA & the Ministry of Civil Aviation are working to organise extra flights,… pic.twitter.com/5O3i5U1rBh

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 23, 2025