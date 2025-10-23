Advertisement
'ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହେବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶର ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ' କେରଳ HC

kerala high court: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, AKTS ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏବଂ TDB ଏବଂ KDRB ର ନିୟମକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:54 PM IST

'ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହେବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶର ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ' କେରଳ HC

kerala high court: ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ତଥା ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶର ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ସର୍ତ୍ତକୁ "ମୌଳିକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ରାଜା ବିଜୟରାଘବନ ଏବଂ କେଭି ଜୟରାମନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଲ୍ କେରଳ ତନ୍ତ୍ରୀ ସମାଜମ୍ (AKTS) ର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ AKTS ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡ (TDB) ଏବଂ କେରଳ ଦେବସ୍ୱମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (KDRB) ଦ୍ୱାରା "ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ"କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବିକୁ ମୌଳିକ ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ପୂଜାର ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟଗତ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର (ଧାର 25 ଏବଂ 26) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି - ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।"

AKTS ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ KDRB ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିରରର ପୂଜାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପୀଠମରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଏହା ବାଢିଥିଲେ ଯେ, ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ତନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିବା କାରଣରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂଜାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବିଧାନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ଏହା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମ ପ୍ରଣୟନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଅଭାବ ଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଯେ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଧାରା 25 ଏବଂ 26 ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ।" ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ, କୋର୍ଟ AKTS ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

