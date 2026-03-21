Gautam Singhania: ମଲଦୀପସ୍ ରେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ରେମଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ MD ଗୁରୁତର

Gautam Singhania: ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାନ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ବୟନଶିଳ୍ପ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Gautam Singhania: ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ମଲଦୀପସ୍ ରେ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭି. ଫେଲିଧୂ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ଅପଡେଟ।
ଫୋବର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାନ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ବୟନଶିଳ୍ପ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ବୟନଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ
ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପୋଷାକ ବିଭାଗ। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୁଟିଂ କପଡ଼ାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କ ଆଭେନ୍ୟୁ, କଲର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ପାର୍କସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବିଭାଗଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି।
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରସାର
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ରେମଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଥାଣେରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଛି।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ
ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଜେକେ ଫାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବିଭାଗ ଉପକରଣ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏହା ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହାନ ଉପାଦାନ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ଡେନିମ୍ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତା
ରେମଣ୍ଡର ବେଲଜିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ UCO ସହିତ ୫୦ ଅନୁପାତ ୫୦ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡେନିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସୁଟିଂ କପଡ଼ା ବାହାରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପୋଷାକ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
FMCG ବ୍ୟବସାୟରୁ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ
୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ରେମଣ୍ଡର FMCG ଡିଭିଜନକୁ ଗୋଦରେଜ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସକୁ ୨,୮୨୫ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକଦା ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା, ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହାର ମୂଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ
ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ୩୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ, JK ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର କୋଟି। ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥାନେରେ ବଡ଼ ଜମି, ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି, ଫେରାରି ଏବଂ ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ୟାଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Also Read: Online Delivery: ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏହି ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍
Also Read: Jagatsinghpur Haunted House: ଭୂତିଆ ଘର ପାଖରେ ରିଲ୍ସ କରି ଫସିଲେ...ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ଲଗର