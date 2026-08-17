Temple Stampede: ଶିବ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, ଗଲା ୭ ଜୀବନ

Temple Stampede: ବିହାରର ଲଖିସରାଇସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଦଳାଚକଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ଓ ଅଫରାତଫରିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ପୁଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ଦଳାଚକଟାରେ ଆହତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲଖିସରାଇ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
ଦଳାଚକଟାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରଶାସନ
ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ର ଚାପ ବଢ଼ିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଅଶୋକ ଧାମ ଲଖିସରାଇର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସୋମବାର ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।