Add Zee Business As A Preferred Source
App

Temple Stampede: ଶିବ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, ଗଲା ୭ ଜୀବନ

ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଦଳାଚକଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:36 AM IST
Temple Stampede: ଶିବ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, ଗଲା ୭ ଜୀବନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5