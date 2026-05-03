Election Result 2026: ରାତିପାହିଲେ ଭୋଟ ଗଣତି...ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପୂରା ଦେଶର ରହିଛି ନଜର

Election Result 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ରାତି ପାହିଲେ ଭୋଟ ଗଣନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଦୁଚେରୀରେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କଣ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢ଼ାଳିବ ହାତୀ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମତଦାନ ଏବଂ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳର ତାରିଖ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ସକାଳ ୮ଟା ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏହାସହ ଚାରିଆଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟରେ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା’ପରେ EVM ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଫଳାଫଳ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଅଞ୍ଚଳ (ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଦୁଚେରୀ)ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକକାଳୀନ ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ଦିନସାରା ଫଳାଫଳ କ୍ରମଶଃ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ୍ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।
