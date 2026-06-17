State Wise Fertility Rate: ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବାରର ଆକାର ବଡ଼ ରହିଛି। ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
ବିହାର ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଜନନ ହାର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିହାରରେ, ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ମେଘାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଜନନ ହାର ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ପରିବାର ଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତଥାପି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି?
ଦିଲ୍ଲୀ, ସିକ୍କିମ, ଗୋଆ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ହାରାହାରି କେବଳ ଗୋଟିଏରୁ ଦେଢ଼ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆଜି, ଯୁବ ଦମ୍ପତିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାକୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ?
କମ ଜନ୍ମହାରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଖବର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାରେ ଯୁବ କର୍ମଜୀବୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ କିଛି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ବୃଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି?
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଭାରତର ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରର ନିକଟତର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ତଥାପି, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବାର ମାନସିକତା ଚିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସରକାରୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନ୍ମହାର କାହାଣୀ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସରଳ ନୁହେଁ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିନ୍ନତା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ନିଯୁକ୍ତି ବଜାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ, ଜନ୍ମହାରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ।