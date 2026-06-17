Add Zee Business As A Preferred Source
App

State Wise Fertility Rate: ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

State Wise Fertility Rate: ଏହା ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ କିଛି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ବୃଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:31 PM IST
State Wise Fertility Rate: ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
State Wise Fertility Rate: ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍
State Wise Fertility Rate0 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Khageswar Deheri1 hr ago
4
Narendra Modi1 hr ago
5
Top 10 news2 hrs ago