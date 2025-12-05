Advertisement
Indigo Airline: ବିଳମ୍ୱ ଓ ବାତିଲ ନେଇ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ....

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:45 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ପ୍ରକିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜାରି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, DGCAର ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଘାତ ନକରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର, ରୋଗୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଧାରଣ ବିମାନ ସେବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କମାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ସମୟସାରଣୀ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଆମେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରାରମ୍ଭ ଆଶା କରୁଛୁ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ ଅନଲାଇନ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। କୌଣସି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେଲେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ବିନା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ।

ବିଶେଷ କରିବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ 24x7 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (011-24610843, 011-24693963, 096503-91859) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଯାହା ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉପୁଜୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟାଘାତର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ କ’ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ବ୍ୟାଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। 

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିମାନ ପରିଚାଳନାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିୟାମକ ଛାଡ଼ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

