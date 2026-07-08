Add Zee Business As A Preferred Source
App

Stock Market Crash: ନିବେଶକମାନେ ହରାଇଲେ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି... କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ

ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। BSE-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୭୯,୬୭,୭୪୭ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଜି ୪,୭୧,୪୫,୯୩୭କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:35 PM IST
Stock Market Crash: ନିବେଶକମାନେ ହରାଇଲେ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି... କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ
Odia News1 hr ago
2
EPFO1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odisha vigilance6:08 AM IST