Stock Market Crash: ନିବେଶକମାନେ ହରାଇଲେ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି... କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାର ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବଜାର ଶେଷ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ତାସ୍ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। BSE-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୭୯,୬୭,୭୪୭ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଜି ୪,୭୧,୪୫,୯୩୭କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।
ସେନସେକ୍ସ ୧,୬୭୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୫୦୪ ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୫୧୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩,୮୮୨ ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା (ଏହାର ଶୀର୍ଷରୁ ୪୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ)। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ୧,୪୫୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୬,୭୪୩ ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୫୯ ପଇସା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ୯୫.୫୬/$ ର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହେଲା।
ପ୍ରଥମତଃ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନାଟୋ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ "ସମୟର ଅପଚୟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି (ଏମଓୟୁ)କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାତିଲ କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେରିକା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ତୃତୀୟରେ ଏହି ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ ୫.୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୮.୩୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ, କାରଣ ଏହା ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁନଃ ବୃଦ୍ଧି ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଏପରି ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି?
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲୋବ୍ ଆଭିଏସନ୍ (ଇଣ୍ଡିଗୋ), ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ୍ସ ଭଳି ଷ୍ଟକ୍ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକ ଓଏନଜିସି କିଛି ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ, ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍, ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ଟାଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଏଜିସ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇକ୍ସିଗୋରେ ପ୍ରବଳ ସେଲସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ, ନିବେଶକମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଳଙ୍କାର ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇଲାଥିଲା । ଥାଙ୍ଗମାଇଲ୍ ଜୁଏଲ୍ସ (+୬.୭%), କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲ୍ସ (+୪.୭%), ଏବଂ ପିସି ଜୁଏଲ୍ସ (+୩%) ଏକ ଦୃଢ଼ ନୋଟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେହିପରି ସେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସେକ୍, ବାଲାଜୀ ଆମାଇନ୍ସ ଏବଂ ଅର୍କିଡ୍ ଫାର୍ମା (ଏକ ରୁଷିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଖବର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ) ଲାଭ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ