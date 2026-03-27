Zee OdishaOdisha National-InternationalStock Market: ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୦୦ ସେନସେକ୍ସ ୧୬୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ କ୍ଷତି

Stock Market: ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୦୦ ସେନସେକ୍ସ ୧୬୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ କ୍ଷତି

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧.୫% ହ୍ରାସ ପାଇ $୯୩.୦୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ୦.୭% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୦୦.୫୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:48 PM IST

Stock Market: ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୦୦ ସେନସେକ୍ସ ୧୬୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ କ୍ଷତି

Stock Market Crash: ଶୁକ୍ରବାର ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, NSE ନିଫ୍ଟି ୫୦ ପ୍ରାୟ ୨.୦୪% ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୨,୮୩୧ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, BSE ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୨% - ଅର୍ଥାତ୍ ୧,୬୫୨ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୩,୬୨୧.୧୭ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି କାରଣରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଖୋଲିବା ପରେ, ବଜାର ତୁରନ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, NSEର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩.୮% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧.୫% ହ୍ରାସ ପାଇ $୯୩.୦୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ୦.୭% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୦୦.୫୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାନ୍-ୟୁରୋପୀୟ STOXX ୬୦୦ ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୮% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଏସୀୟ ବଜାର ଏବଂ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ପୂର୍ବ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର DAX ୦.୯% ହ୍ରାସ ପାଇ ଖୋଲିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର CAC ୪୦ ୦.୫% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ UKର FTSE ୧୦୦ ମଧ୍ୟ ୦.୩୫% ହ୍ରାସ ପାଇ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନୋଟରେ ଖୋଲିଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବଜାରରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ କାରଣର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପରେ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୩ରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୩ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୦ରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ସାହ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲାଭ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖସିଗଲା।

ଏହି ଅଧିବେଶନରେ NSEରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ନିଫ୍ଟ PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା, ୩.୮% ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏହା ସହିତ, ନିଫ୍ଟ ରିଅଲ୍ଟି, ନିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିଫ୍ଟ ଅଟୋ ଏବଂ ନିଫ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।

ONGC ନିଫ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଅବଦାନକାରୀ ଥିଲା, ସୂଚକାଙ୍କରେ ୧୧.୫୪ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, TCS, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ୱିପ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୩.୦୪,୧.୭୫, ୧.୫୮ ଏବଂ ୦.୯୪ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗଦାନ କରି ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିପରୀତରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ଚାପ ପକାଇଛି, ସୂଚକାଙ୍କକୁ ୯୫.୮୩ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବଜାଜ୍ ଫିନସର୍ଭ ମଧ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।

Also Read- ରାମ ନବମୀରେ ଅଘଟଣ, ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲେ ୭ ଜଣ

Also Read- Weekly Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

stock market crash
Stock Market: ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୦୦ ସେନସେକ୍ସ ୧୬୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ କ୍ଷତି
prayagraj news
ରାମ ନବମୀରେ ଅଘଟଣ, ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲେ ୭ ଜଣ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ
Gas Cylinder Booking Process
Gas Cylinder Booking Process:ପୁଣି ବଦଳିଲା କି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ? ଏଣିକି WhatsAp