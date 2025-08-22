South America Earthquake: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୮.୦

Trending Photos
South America Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.0 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତାସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆମେରିକାରେ, ପେରୁରେ ଏହି ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.0 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। USGS ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା 10.8 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ 8.0 ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଆଲାସ୍କାରେ ସର୍ବାଧିକ 8.0 ରୁ 9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି, କୋଠା ଏବଂ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବିମାନ ସେବା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।