କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଲାପଟପ୍ ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ MCA ଛାତ୍ରମାନ (Students)ଙ୍କୁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, MCA କୋଭିଡ-19 (COVID-19) ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା (Online Education) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଷ୍ଟମରୁ PUC1ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ପିଆଇବି (PIB) ଏହି ଫେକ୍ ବା ମିଥ୍ୟା ଦାବିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ଏହାର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଦାବି ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରେସ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ (PIB) କହିଛି ।

ଏହା ହେଉଛି ସତ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ (PIB Fact Check) ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହିଛି । PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କହିଛି ଯେ MCA କୋଭିଡ-19 ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଖବର ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

Claim: An advertisement allegedly from Ministry of Corporate Affairs (MCA) claims that under #COVID19 Online Education Purpose, students from 8th class to PUC 1 will be given laptops at ₹3,500. #PIBFactCheck:This claim is #Fake. MCA is not associated with any such programme. pic.twitter.com/8CSbSlvaoO

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 12, 2020