ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି- ସୁଜାତା ଶର୍ମା

ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି । କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଫଳତଃ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ ନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁତ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଦୌ ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି । କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଫଳତଃ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି ।
ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। LPG, LNG ଏବଂ PNG ର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, LPG ଏବଂ LNG ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୪୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବିଶେଷକରି ଏଲପିଜି ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ, ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ । ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯୋଗାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ୩୦%, ତା'ପରେ ୫୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୭୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ପରଠାରୁ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି।
ସରକାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ତଥା ରାସ୍ତାକଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, କାରଖାନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଛୋଟ (୫-କିଲୋଗ୍ରାମ) ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଜବ କାରଣରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯଦିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $୭୦ ରୁ $୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର ଅଭାବ ନହେଉ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ (CBIC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବେକ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ସଙ୍କଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଛି ବୋଲି ବିବେକ କହିଛନ୍ତି।
