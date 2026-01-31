Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Political News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି  ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର । ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁନେତ୍ରା ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନେତ୍ରା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆଜି ଦଳର ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ତତକରେ ଏକ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଲୀପ ୱାଲସେ ପାଟିଲ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ଛଗନ ଭୁଜବଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ସୁନେତ୍ରଙ୍କ ବିଧାୟକ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁନେତ୍ରଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁନେତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ବୈଠକରେ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅପରପକ୍ଷରେ, ଶରଦ ପାୱାର ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ବଜ ବୟାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଶରଦ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ୧୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ଦଳ ଏକାଠି ହେବେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଉଭୟ ଏନସିପିର ଅନେକ ନେତା ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ଏନସିପି ଏକତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବେ, କେବଳ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ଦୁଇଟି ଏନସିପିର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଦୁଇ ଏନସିପି ଏକାଠି ହେବେ କି? ଏହା ଆଗାମି ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ।

Sunetra Pawar
