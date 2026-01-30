Sunetra Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର !

Sunetra Pawar: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଳ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପକ୍ଷର ବିଧାୟକ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ କରିବ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।"
Sunetra Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଏନସିପି ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଧଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ବିଧାନ ଭବନରେ ବୈଠକ କରିବ। ସେହି ବୈଠକରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ।
ଶୁକ୍ରବାର, ଏନସିପିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିନସାରା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏନସିପି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଅଜିତ ପାୱାର ଅର୍ଥ, ଅବକାରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଜେପି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନଭିସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରେ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏନସିପି ନେତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଫଡନଭିସଙ୍କ ବାସଭବନ, ବର୍ଷା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ, ରାଜ୍ୟ ଏନସିପି ସଭାପତି ସୁନୀଲ ତଟକାରେ ଏବଂ ଛଗନ ଭୁଜବଲ ଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସୁନେତ୍ର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ବାରାମତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନରେଶ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ, ଡିଜାଇନବକ୍ସ, ଏନସିପି ପାଇଁ କାମ କରେ। ନରେଶ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ସୁନେତ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏନସିପି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଜିତ ପାୱାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଏନସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏନସିପି (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର) ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ନେବେ। ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଏନସିପି ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଏକନାଥ ଖଡସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଏନସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେବେ।
