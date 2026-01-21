Sunita Williams: ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଶେଷ, ନାସାରୁ ନେଲେ ଅବସର

Sunita Williams: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନାସାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି।
Sunita Williams: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତଥା ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନାସାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ନାସା ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ଅବସର ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଠ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପରେ ଫେରିପାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୫ରେ ଆମେରିକାର ଓହାଇଓର ୟୁକ୍ଲିଡ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଦୀପକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜଣେ ଗୁଜରାଟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମେହସାନା ଜିଲ୍ଲାର ଝୁଲାସନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ଉର୍ସୁଲିନ୍ ବୋନି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସ୍ଲୋଭେନିଆରୁ ଥିଲେ।
ନାସା ପ୍ରଶାସକ ଜାରେଡ୍ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସୁନି ୱିଲିୟମ୍ସ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଗବେଷଣାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥକୁ ମିଶନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।"
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସଫଳତା ପିଢ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "...ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ନାସା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"
ବୋଇଂର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନାସା ଛାଡିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ୱିଲମୋରଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବୋଇଂର ନୂତନ ଷ୍ଟାରଲାଇନର୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମିଶନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାରଲାଇନର୍ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଏହାକୁ ନଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ NASA ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ତିନୋଟି ମିଶନରେ ମହାକାଶରେ ମୋଟ ୬୦୮ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ନଅଟି ସ୍ପେସୱାକ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ମୋଟ ୬୨ ଘଣ୍ଟା ୬ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ NASA ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ। ସେ ମହାକାଶରେ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିବା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ।