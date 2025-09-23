Cyclone Ragasa: ମହାବାତ୍ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା...ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ କରିଲା ଛିନଛତ୍ର
Cyclone Ragasa: ମହାବାତ୍ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା...ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ କରିଲା ଛିନଛତ୍ର

Cyclone Ragasa: ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବାଟାନେସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ପୂର୍ବ ତାଇୱାନର ହୁଆଲିଆନ୍ କାଉଣ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ତାଇୱାନର ପୂର୍ବ କୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିବ। ତାଇୱାନରେ କିଛି ଫେରି ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:42 PM IST

Cyclone Ragasa: ମହାବାତ୍ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା...ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ କରିଲା ଛିନଛତ୍ର

Cyclone Ragasa: ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବାଟାନେସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ୨୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ତାଇୱାନ, ହଂକଂ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍‌ରେ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ ବା ବାତ୍ୟା ରାଗାସା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଗାସା ହେଉଛି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍। ଏହା ହଂକଂ, ତାଇୱାନ ଏବଂ ଚୀନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଇୱାନ ସମସ୍ତ ନିଜର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଛି। ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଆଗାମୀ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିଛି।

ରାଗାସାକୁ ଏକ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଏହି ଝଡ଼ ବଡ଼ ଲହରି ଆଣିପାରେ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରାଗାସା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଘରଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି ଝଡ଼ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଥରହର ହେଉଛି।

ଚୀନ୍‌ରେ ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
ଚୀନ୍‌ର ସେନଜେନ୍‌ ସହରରୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଝୁହାଇ ଏବଂ ଜିଆଙ୍ଗମେନ୍‌ରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାରଖାନା, ବସ୍ ଏବଂ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଆଙ୍ଗମେନ୍‌ର ଚୁଆନସାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସମସ୍ତ ଫେରି ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ରାଗାସା ତାଇୱାନରୁ ପ୍ରାୟ ୭୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବାଟାନେସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ପୂର୍ବ ତାଇୱାନର ହୁଆଲିଆନ୍ କାଉଣ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ତାଇୱାନର ପୂର୍ବ କୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିବ। ତାଇୱାନରେ କିଛି ଫେରି ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଟି ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରାଗାସା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଂକଂରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ୧୧ତମ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଯାହା ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମ ହେବା ସହିତ ଝଡ଼ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି।

