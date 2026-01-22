Bhojshala Dispute: ଭୋଜଶାଳାରେ ପୂଜା ସହିତ ହେବ ନମାଜ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Bhojshala Dispute: ବୁଧବାର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Bhojshala Dispute: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବିବାଦୀୟ 'ଭୋଜଶାଳା' ପରିସରରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମୀୟ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି।
୨୦୦୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ (ASI) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମୁସଲିମମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଓ ନମାଜର ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।