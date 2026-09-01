NEET ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ FIR ରଦ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ହୋଇଥିବା FIRକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୪୨ ଅଧୀନରେ ଏହି FIRଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ FIR ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ:
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୧୩ଟି FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଞ୍ଚ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା FIR ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଆବେଦନରେ ରହିଥିବା କୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଛାତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨,୮୭୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ FIRକୁ ଅନୁମତି:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ୨,୮୭୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ କରି FIR ରୁଜୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ FIRକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି।
୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା କୋ-କନ୍ଭେନର ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶ୍ୱାସନ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗରିମା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଜା ଆଦେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ମିଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।