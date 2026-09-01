Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ FIR ରଦ୍ଦ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୪୨ ଅଧୀନରେ ଏହି FIRଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ FIR ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:52 PM IST
NEET ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ FIR ରଦ୍ଦ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ
2
3
4
5