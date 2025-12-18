Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3045841
Zee OdishaOdisha National-International

Supreme Court Collegium: ପାଟନା HC ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସଙ୍ଗମ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ୍‌ କଲା SC କଲେଜିୟମ

Supreme Court Collegium: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ବୈଠକରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:18 PM IST

Trending Photos

Supreme Court Collegium
Supreme Court Collegium

Supreme Court Collegium: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ବୈଠକରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛି। କଲେଜିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅବସର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।

ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

କଲେଜିୟମ୍ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେବତୀ ପି. ମୋହିତେ ଡେରେଙ୍କୁ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏସ୍. ସୋନକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
 
କଲେଜିୟମ୍ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ସିକିମ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଛି।

ଏହି କଲେଜିୟମ୍ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Supreme Court collegium
ପାଟନା HC ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସଙ୍ଗମ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ୍‌ କଲା SC କଲେଜିୟମ
Odia News
Ration Card: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ !
top 10 news today
ପାଟନା HC ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ସଙ୍ଗମ କୁମାର, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Shilpa Shetty
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାମଲା
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି